Симоне Индзаги: «С «Шерифом» «Интеру» потребуется злоба, агрессия, решимость»

Миланцы пока что ни разу не забили в ЛЧ

Симоне Индзаги / фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился с SempreInter ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЛЧ против «Шерифа»:

«Знаю, что мы ещё не забили в Лиге чемпионов. Не думаю, что тут дело в психологии. С «Реалом» было много случайностей и неточностых ударов. Мы пробили по воротам 18 раз и не забили, в следующем матче мы пробили по воротам 19 раз и забили шесть голов. Завтра у нас будет прекрасная возможность выиграть у команды, которая сейчас доминирует в группе. Конечно, завтра нам потребуется злоба, агрессия, решимость. Перед нами команда, преисполненная энтузиазма, которая лидирует в группе. Это будет непростой матч, но для нас он принципиален. Мы хотим переломить неприятную тенденцию в еврокубках. Нужно достичь победы».

Миланцы пока что не забили ни одного гола в ЛЧ, и набрав только одно очко занимает предпоследнее место в группе. «Шериф» же с 6 баллами возглавляет турнирную таблицу.

Игра пройдет сегодня, 19 октября в 22:00.

Напомним, в этой же группе «Шахтер» сыграет с донецким «Реалом».