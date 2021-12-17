Тренер Ирландии: «Нам попалась группа с высоким уровнем конкуренции. Украина играла в 1/4 Евро-2020»

Стивен Кенни / фото - AA

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал жеребьевку Лиги наций:

Все команды способны отобрать очки друг у друга, поэтому нас ждет интересная борьба. Мы были в третьей корзине посева, поэтому мало кто ожидает, что мы выиграем группу. Но это, безусловно, станет для нас настоящим вызовом».