Тренер сборной Армении назвал группу Лиги наций с Украиной сильной
Тренер Ирландии: «Нам попалась группа с высоким уровнем конкуренции. Украина играла в 1/4 Евро-2020»
Также в группу попали Шотландия и Армения
17 декабря 22:09
Стивен Кенни / фото - AA
Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал жеребьевку Лиги наций:
«Мое первое впечатление – это группа с высоким уровнем конкуренции. Украина играла в четвертьфинале Евро 2020, Шотландия выиграла последние 6 матчей, а Армения значительно улучшила свои результаты, недавно опередив Исландию в отборочной группе ЧМ-2022.
Все команды способны отобрать очки друг у друга, поэтому нас ждет интересная борьба. Мы были в третьей корзине посева, поэтому мало кто ожидает, что мы выиграем группу. Но это, безусловно, станет для нас настоящим вызовом».
Ирландцы будут играть в группе В1 вместе с Украиной, Шотландией и Арменией.
Уже известно, когда пройдут первые матчи Лиги наций.
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