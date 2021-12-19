Тренер Ирландии: «Нужно выигрывать группу с Украиной»

Кенни объяснил, почему победа в квартете Лиги наций так важна для его команды

Стивен Кенни / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни назвал причины, по которым победа в группе Лиги наций с Украиной важна для его команды. Слова специалиста передает Independent.ie.

У нас есть желание воплотить в реальность свой потенциал, выйдя на Евро-2024. Нельзя исключать возможности пробиться через Лигу наций. Для этого нужно выигрывать группу. Несмотря на то, что состав сборной уже сильно изменился за последние два года, я собираюсь до товарищеских матчей в марте вызвать в нее новых игроков. У меня длинный список, но выделю двоих. Во-первых, Дэнни Макнамара из «Миллуола». Он выступал за молодежную сборную, а сейчас просто отлично смотрится в своем клубе. Во-вторых, Коннор Ронан. В последнее время он сыграл несколько классных матчей в «Сент-Миррене». Это парень, способный подняться еще на уровень выше и усилить нашу команду.

Ранее Кенни отметил, что многие не ждут от Ирландии выигрыша группы.