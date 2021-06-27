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Тренер из штаба Де Дзерби рассказал о своих функциях в «Шахтере»

Маркаттильи уже семь лет работает с новоиспеченным наставником «горняков»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:43
Тренер из штаба Де Дзерби рассказал о своих функциях в «Шахтере»
Маркаттильо Маркаттильи / Фото - ФК Шахтер

Тренер по физподготовке «Шахтера» Маркаттильо Маркаттильи рассказал в эфире Shakhtar News о своих функциях в донецком клубе. Также специалист поведал о том, когда начал работать с Роберто Де Дзерби.

Я тренер по физической подготовке. С Винченцо Терезой и Агостино Тибауди мы как одна команда. Мистер требует, чтобы у игроков было оптимальное физическое состояние, потому мы координируем с ним свою работу.

Наше сотрудничество началось семь лет назад, когда Де Дзерби работал в «Фодже». Я начал во время второго сезона Роберто в команде, тогда же стартовала совместная деятельность с Винченцо Терезой. После «Фоджи» мы продолжали вместе трудиться в «Палермо» и «Беневенто», а затем перешли в «Сассуоло», где к нам присоединился Агостино Тибауди.

Мы знали о донецком «Шахтере» ранее, что это легендарный клуб, который играет в Европе, потому для нас большая честь работать здесь. Особенные эмоции были от переезда в Киев. Даже за пару дней, проведенных в Киеве, уже увидели, что это прекрасный город.

14 июня мы приступили к работе с футболистами, но сначала она проходила с легкой интенсивностью. Знаем, что все ребята – профессионалы, будут выкладываться на сто процентов. Для нас это важно, ведь всегда, когда нагрузка возрастает, мы уверены, что футболист покажет свой потенциал максимально.

Сейчас мы провели несколько тестов и знаем уровень каждого, можем планировать работу. Это нормальный процесс, ведь игроки отдыхали. Приложим все усилия для правильной подготовки к сезону и для того, чтобы все были готовы уже к первому матчу наилучшим образом.

Возможно, вы заметили, мы много работаем с мячом. Это важно, но также у нас есть цель – увеличивать нагрузки для улучшения физического состояния игроков. У каждого из них есть своя позиция, и, отталкиваясь от этого, мы можем планировать работу. Знаем всех футболистов, их параметры, потому и можем организовать индивидуальные занятия, чтобы каждый повышал свой уровень.

Важно быть готовыми физически 20 – 24 июля, к первым матчам сезона. Хотелось бы начать год с позитива, а для этого нужно, чтобы команда была подготовленной.

Надеемся, болельщики получат удовольствие от нашей игры, потому что в этом и состоит наша философия и философия Мистера. Отдадим себя на сто процентов, чтобы показать соответствующие результаты и качественный футбол.

Ранее защитник «Шахтера» Давид Хочолава рассказал о процедуре, с которой начался сбор в Австрии.

Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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