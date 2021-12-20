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Тренер «Кадиса» после игры извинился перед Анчелотти за то, что «выкатил автобус»

Андалуссийцы смогли увезти из Мадрида очки
Футбол Примерa (Испания)
20 декабря 22:50
Тренер «Кадиса» после игры извинился перед Анчелотти за то, что «выкатил автобус»
Карло Анчелотти / фото - Real Madrid CF

В матче 18-го тура Примеры «Кадис» на выезде сыграл вничью с «Реалом» (0:0).

Тренер гостей Альваро Сервера после игры подошел к наставнику «сливочных» Карло Анчелотти и извинился за то, что «припарковал автобус» возле ворот своей команды, сообщает COPE.

Андалуссийцы владели мячом лишь 18 процентов времени и нанесли за всю игру 3 удара по воротам соперника, из которых ни один не пришелся в створ ворот.

«Реал» же побил свой 15-летний рекорд по владению, так и не забив ни одного гола.

В прошлом своем матче на «Бернабеу» «Кадис» также смог добиться положительного результата – «подлодка» тогда выцарапала минимальную победу (1:0).

Также в этой игре прервалась 10-матчевая победная серия мадридского клуба.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Кадис Карло Анчелотти

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