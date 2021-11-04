Тренер «Карпат»: «Уровень подготовки «Зари» повыше, чем у ЦСКА»

Андрей Тлумак / Фото - Карпаты Львов

Главный тренер «Карпат» и бывший голкипер «Зари» Андрей Тлумак поделился мыслями в преддверии матча группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Встреча состоится уже сегодня, 4 ноября.

Удача, особенно в первом тайме, была на стороне «Зари». Но ведь недаром говорят, что везет сильнейшим. Постепенно луганчане обрели уверенность и, преобразившись после перерыва открыла счет и удержала преимущество, хотя в концовке было очень сложно.

Знаете, на первый взгляд, это так мало, один забитый мяч, первая победа в Лиге конференций, но факты упрямая вещь: в следующем календарном матче – с «Mеталлистом 1925» мы увидели уже более привычную «Зарю», когда каждый игрок четко знал свой маневр, с креативными комбинациями…

После появления у руля Виктора Скрипника, луганчане взяли на вооружение игру так называемым ромбом, который эффективен лишь, когда есть четкая взаимозаменяемость игроков, благодаря чему создается численное превосходство на определенном участке поля, доведена до автоматизма подстраховка.

Однако, к сожалению, в последнее время «Зарю» довольно часто покидают системообразующие исполнители и, чтобы найти им равноценную замену необходимо время. Вот и сейчас «Заре» уже больше месяца не могут помочь полузащитники Кочергин, Кабаев, Назарина, и это не могло не сказаться на игре луганчан. Поверьте, ромб – это довольно сложная схема, но постепенно все наладилось.

Скрипник уже не один год пользуется ромбом, который приносил положительные результаты, поэтому он не хочет ничего менять. Ведь, согласитесь, еще много зависит и от уровня тех исполнителей, которые имеются в твоем распоряжении. Перевод в дубль Кочергина? Он принадлежит «Заре» и это внутрикомандный вопрос.

Для обоих клубов результат будет иметь определяющее значение. Неудачник фактически выбывает из гонки за одну из путевок в следующий раунд. Верю, что «Заря» возьмет верх, но снова в тяжелой борьбе.