Тренер Казахстана: «Пока не знаем, Петраков – плюс или минус для нас»

Игорь Свечников / Фото - УАФ

Игорь Свечников, ассистент главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова, высказался по поводу матча отбора на чемпионат мира-2022 против Украины. Встреча состоится уже в среду, 1 сентября. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Александр Петраков уже доказал свой класс юношеской сборной. Теперь те молодые футболисты, которые работали с ним раньше, пытаться доказать свой уровень в главной команде страны. Стоит готовиться к этому матчу очень серьезно.

Результат? Любой положительный для нас. Мы играем с командой, которая недавно принимала участие в Евро-2020 и зашла слишком далеко. С такими соперниками приятно бороться.