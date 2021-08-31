Тренер Казахстана: «Пока не знаем, Петраков – плюс или минус для нас»
Игорь Свечников, ассистент главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова, высказался по поводу матча отбора на чемпионат мира-2022 против Украины. Встреча состоится уже в среду, 1 сентября. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Мы пока не знаем, плюс для нас смена главного тренера в сборной Украины или минус. У нас нет сомнений в том, что Украина – квалифицированная команда.
Александр Петраков уже доказал свой класс юношеской сборной. Теперь те молодые футболисты, которые работали с ним раньше, пытаться доказать свой уровень в главной команде страны. Стоит готовиться к этому матчу очень серьезно.
Результат? Любой положительный для нас. Мы играем с командой, которая недавно принимала участие в Евро-2020 и зашла слишком далеко. С такими соперниками приятно бороться.
За игрой квалификации чемпионата мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Казахстан – Украина. Начало – в 17:00.
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