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Тренер Казахстана: «Пока не знаем, Петраков – плюс или минус для нас»

Ассистент Байсуфинова отметил достижения коллеги в юношеском футболе
Футбол Сборная Украины
19:33
Тренер Казахстана: «Пока не знаем, Петраков – плюс или минус для нас»
Игорь Свечников / Фото - УАФ

Игорь Свечников, ассистент главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова, высказался по поводу матча отбора на чемпионат мира-2022 против Украины. Встреча состоится уже в среду, 1 сентября. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Мы пока не знаем, плюс для нас смена главного тренера в сборной Украины или минус. У нас нет сомнений в том, что Украина – квалифицированная команда.

Александр Петраков уже доказал свой класс юношеской сборной. Теперь те молодые футболисты, которые работали с ним раньше, пытаться доказать свой уровень в главной команде страны. Стоит готовиться к этому матчу очень серьезно.

Результат? Любой положительный для нас. Мы играем с командой, которая недавно принимала участие в Евро-2020 и зашла слишком далеко. С такими соперниками приятно бороться.

За игрой квалификации чемпионата мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Казахстан – Украина. Начало – в 17:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Казахстана (футбол) Александр Петраков

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