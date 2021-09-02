Тренер Казахстана рассказал, какое преимущество было у его команды в матче с Украиной

Подопечных Петракова считали фаворитами встречи

Талгат Байсуфинов / фото - dynamo.kiev

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал для kazfootball ничью в матче квалификации ЧМ-2022 против Украины (2:2).

Вызвало ли определенные проблемы ваше дистанционное участие в тренировочном процессе?

«Сложностей, как таковых, в плане видеосвязи и тренировок не было. С 27-го был уже на видеосвязи с командой. Сначала было в диковинку как-то, но потом свыклись. Чтобы интенсивность не прерывалась, я не отвлекал ребят, чтобы они без конца не подходили к камере, постоянно все это смотрели. Поэтому держал связь через тренеров. А когда была какая-то пауза, то подзывал какого-то одного футболиста, подсказывал. Ребята тоже понимают, что на нас смотрит вся страна. Когда мы пропустили в компенсированное время, счет стал 1:2, я ужаснулся. Мы от этого убегаем и не хотим, чтобы наши болельщики переживали, что мы опять пропускаем на последних минутах. Ну вот, всевышний смиловался, и мы на последних минутах сравняли, все рады».

Сыграло ли свою роль то, что команда собралась раньше, чем обычно?

«Да, у нас было преимущество в том плане, что мы по сравнению со сборной Украины собрались пораньше. Перед игрой с Северной Македонией мы имели лишь 2 дня на подготовку, и в итоге у нас ничего не получилось. Это все мы учли во внимание и попросили дать нам время перед датами ФИФА и начать подготовку с 25 августа. Мое отсутствие в тренировочном процессе где-то уравняло шансы со сборной Украины, так как у них практически не было подготовки, плюс новый главный тренер».

Казахи второй раз подряд смогли отобрать у украинцев победу в матчах, где оборонялись большую часть времени. Во второй игре у подопечных Петракова 25 ударов по воротам, три из которых пришлись в каркас.

Ранее Байсуфинов рассказал, за счет чего его команда перехватила инициативу в игре.