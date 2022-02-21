«Колос» потерял дрон во время празднования 10-летия клуба и ищет его по объявлению
Тренер «Колоса»: «Главная задача – команда, за которую не стыдно»
Вишняк подвел итоги сборов и дал оценку новичкам команды
Ярослав Вишняк / Фото - ФК Колос
Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк в эфире программы «Футбольный формат» подвел итоги зимних сборов.
Все, что запланировали, мы выполнили. Мы удовлетворены условиями, которые руководство создало для нас. Нареканий нет, мы все выполнили, что хотели.
Голы новичков Тотовицкого и Мякушко. Опять же эти игроки имеют уровень игры, его просто должны подтверждать. Хочется пожелать удачи, чтобы они проявили себя.
Ребята из команды U-19? Есть хорошие игроки, я доволен уровнем их готовности. Их можно брать в первую команду.
Задание? Эти вопросы нужно задавать руководству клуба. У нас с ребятами есть договоренность. Мы дождемся, когда руководство поставит задание.
10 лет прошло, здесь всегда была хорошая команда. В этом году тоже должна быть команда, за которую не стыдно – это основная задача.
Ранее «Колос» и другие клубы УПЛ узнали даты матчей 21-го и 22-го туров.
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