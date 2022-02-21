Тренер «Колоса»: «Главная задача – команда, за которую не стыдно»

Ярослав Вишняк / Фото - ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк в эфире программы «Футбольный формат» подвел итоги зимних сборов.

Голы новичков Тотовицкого и Мякушко. Опять же эти игроки имеют уровень игры, его просто должны подтверждать. Хочется пожелать удачи, чтобы они проявили себя.

Ребята из команды U-19? Есть хорошие игроки, я доволен уровнем их готовности. Их можно брать в первую команду.

Задание? Эти вопросы нужно задавать руководству клуба. У нас с ребятами есть договоренность. Мы дождемся, когда руководство поставит задание.

10 лет прошло, здесь всегда была хорошая команда. В этом году тоже должна быть команда, за которую не стыдно – это основная задача.