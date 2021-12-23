Тренер «Колоса»: «Игры с «Карагандой» в Лиге конференций подчеркнули нашу проблему»

Ярослав Вишняк / Фото - Footboom

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк попытался объяснить неутешительные результаты команды в начале сезона.

Конечно, матчи в Лиге конференций все помнят. Я уже ранее говорил, что забитые мячи нам даются трудно. Игры с «Карагандой» стоят особняком. Они подчеркивают нашу проблему в реализации моментов. На мой взгляд лучше бы нам в Европе попался более крепкий клуб. «Шахтер» выбил «Стяуа». Нам было бы намного легче с румынами.

Казахи играют от обороны, точно как и мы. Тогда нашла коса на камень. Были полумоменты, но… Мы готовились к матчам, летом у них поменялась практически вся команда. У них много опытных ребят играет. На мой взгляд, нам не хватило класса, чтобы их пройти. А в желании они нам не уступили.

Трудно сказать, почему команда набрала так мало очков в начале чемпионата. Здесь много причин. Были допущены ошибки и тренерами, и футболистами. Были и травмы, но они всегда были и будут.