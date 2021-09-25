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Тренер «Колоса»: «К сожалению, отыгрываться мы не очень умеем, есть проблемы у нас с этим»

Кузнецов – о поражении «Ворскле»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
Тренер «Колоса»: «К сожалению, отыгрываться мы не очень умеем, есть проблемы у нас с этим»
Фото: ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Сергей Кузнецов прокомментировал поражение от «Ворсклы» (0:1) в 9-м туре УПЛ.

«Резюме простое – я считаю, сегодня была ничейная игра. Равное количество моментов с обеих сторон. Игра шла до первого забитого гола. К сожалению, нам не удалось забить первыми, хотя и был у нас пенальти. Дальше события уже развивались не в нашу пользу. К сожалению, отыгрываться мы не очень умеем, есть проблемы у нас с этим. Сделали все что могли, приложили максимум усилий, но результат сегодня опять для нас плачевный.

«Колос» снова не забил пенальти. Не знаю, что с этим делать. Уже у нас, наверное, 10 человек поменялось пенальтистов. Ну ничего страшного, значит нужно забивать с игры, нужно больше атаковать, больше бить по воротам и забивать с игры.

Выбор пенальтиста? Уже тяжело, тяжело какую-то логику искать. Если прошлый раз у нас бил Петров – этот человек был последним, кто у нас забивал. То сейчас мы уже долго решаем, кто это будет делать. Ну, выбор пал на Чурко, значит, мы ошиблись.

Я думаю, нам нужно, прежде всего, работать над обороной. У нас ошибки в обороне повторяются, в игре с «Мариуполем» были ошибки, с «Ингульцом» были ошибки, сейчас тоже. Без надежной обороны не будет побед».

«Ворскла» поднялась на третье место в УПЛ.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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