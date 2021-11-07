Тренер «Колоса»: «После матча с «Шахтером» буду спать спокойно»
И.о. главного тренера «Колоса» Ярослав Вишняк поделился в эфире телеканала «Футбол» впечатлениями от матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (1:3).
Думаю, что удастся уснуть после такого матча. Почему нет? Ребята провели достойный матч в плене действий в атаке. Буду спокойно спать, потому что отрезками мы видели «Колос», к которому все привыкли – команду с характером, которая умеет атаковать, не боится атаковать, смелую команду.
Перед матчем говорил футболистам обычные вещи. Организационные вопросы, ничего чрезвычайного не говорил. Попросил быть смелыми, сыграть в футбол, который понравился бы нашим болельщикам, не прятаться на футбольном поле. Были отрезки, когда нем это удавалось.
Выходили как на последний бой – это слишком пафосно, мы хотели исправиться перед болельщиками за неудачные результаты. Мы были мотивированы показать лучший футбол. А последний бой у нас еще впереди. И не один. То, что мы не реализовали все наши шансы – это нужно создавать их больше и работать над реализацией.
Я не заглядываю наперед относительно своих перспектив в «Колосе». У нас будет следующий матч, мы идем от игры к игре. Я не задумываюсь о перспективе, глядя на наши результаты.
Перед матчем Вишняк сменил на посту Сергея Кузнецова.
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