Тренер «Колоса» прокомментировал игру на искусственном поле в ответном матче с «Шахтером»

Команде будет непривычно на таком покрытии

Руслан Костышин / фото - FootBoom

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился ожиданиями от ответного матча Лиги конференций с карагандинским «Шахтером», который команды сыграют в Казахстане на поле с искусственным покрытием:

«Те, кто играл, крутят – на велосипеде и идут в бассейн, а кто не играл – тренируются на поле. В пятницу выходной. 2 тренировочных дня, и вылетаем в Казахстан. Мы не будем на искусственном покрытии тренироваться, не будем раньше лететь, будем жить по нашему времени. На искусственном поле будет только тренировка перед игрой – познакомимся, как мяч котится, отскакивает. Нет времени целенаправленно готовиться на этом поле».

В первой игре команда из Ковалевки не смогла дожать соперника, который играл в меньшинстве, и осилила в первом матче лишь нулевую ничью.

Ответная встреча пройдет в следующий вторник, 10-го августа.

Напомним, ранее Костышин выразил недовольство результатом первого матча.