Тренер «Колоса» прокомментировал игру на искусственном поле в ответном матче с «Шахтером»
Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился ожиданиями от ответного матча Лиги конференций с карагандинским «Шахтером», который команды сыграют в Казахстане на поле с искусственным покрытием:
«Те, кто играл, крутят – на велосипеде и идут в бассейн, а кто не играл – тренируются на поле.
В пятницу выходной. 2 тренировочных дня, и вылетаем в Казахстан. Мы не будем на искусственном покрытии тренироваться, не будем раньше лететь, будем жить по нашему времени.
На искусственном поле будет только тренировка перед игрой – познакомимся, как мяч котится, отскакивает. Нет времени целенаправленно готовиться на этом поле».
В первой игре команда из Ковалевки не смогла дожать соперника, который играл в меньшинстве, и осилила в первом матче лишь нулевую ничью.
Ответная встреча пройдет в следующий вторник, 10-го августа.
Напомним, ранее Костышин выразил недовольство результатом первого матча.