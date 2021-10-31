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Тренер «Колоса» раскритиковал своего игрока после поражения от «Львова»

Кузнецов недоволен командой
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 20:10
Тренер «Колоса» раскритиковал своего игрока после поражения от «Львова»
Фото: ФК Колос

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Сергей Кузнецов поделился мнением о поражении команды от «Львова» (0:1) в матче 13 тура УПЛ.

«Ренан не выполнил предматчевую установку и не находился в той точке, где мы просили. Если бы он все сделал правильно во время углового соперника, то мяч бы просто не дошел до игрока, забившего гол.

Нам не хватает исполнительского мастерства. Мы владели территориальным преимуществом, комбинировали, но входа в штрафную и голевых моментов было минимум.

Замены, которые мы использовали, только ослабили нас. В концовке матча мы хотели прибавить за счет них, но все оказалось совершенно наоборот».

«Колос» проиграл третий матч подряд и уже недалеко от зоны вылета.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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