Тренер «Колоса» раскритиковал своего игрока после поражения от «Львова»

Фото: ФК Колос

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Сергей Кузнецов поделился мнением о поражении команды от «Львова» (0:1) в матче 13 тура УПЛ.

Нам не хватает исполнительского мастерства. Мы владели территориальным преимуществом, комбинировали, но входа в штрафную и голевых моментов было минимум.

Замены, которые мы использовали, только ослабили нас. В концовке матча мы хотели прибавить за счет них, но все оказалось совершенно наоборот».