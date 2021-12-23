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Тренер «Колоса»: «Сичинава и Нуриев думали, что их мастерства хватит в УПЛ»

Вишняк прокомментировал подбор игроков в своей команде
Футбол Украинская Премьер-лига
20:19
Тренер «Колоса»: «Сичинава и Нуриев думали, что их мастерства хватит в УПЛ»
Ярослав Вишняк / Фото - ФК Колос

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк оценил подбор футболистов в своей команде.

Достаточна ли обойма в 27 игроков для выполнения задач? Да. Хотя команде нужна свежая кровь. Перед отпуском я сказал ребятам: Я надеюсь и верю в их прогресс. Несмотря на то сколько кому лет. Это искренне. Я считаю, что ребята себя не исчерпали. Если удастся усилиться, то мы сможем увидеть в Ковалевке боеспособную команду, которая будет решать немного другие задачи.

Опытные игроки – это лицо «Колоса». Они добились высшего результата в истории клуба – завоевали 4-е место. Сичинава, Нуриев, Ренан, Диего пришли в «Колос» летом. Но в премьер-лиге они еще не провели много матчей. Они думали, что их мастерства будет достаточно, чтобы играть. Но им нужно прибавлять.

Думаю, что в предыдущих клубах они могли провести один матч на хорошем уровне, а потом несколько матчей не были на лидирующих ролях. У нас есть конкуренция, а они к ней не были готовы. Но в последнее время ситуация выровнялась.

И Диего, и Нуриев, и Сичинава и Ренан забивали мячи и отдавали голевые передачи. Это позволило «Колосу» набирать очки в ноябре-декабре. Конечно, мы надеемся на их дальнейший прогресс.

Ранее сообщалось, экс-игрок «Десны» Андрей Тотовицкий станет футболистом «Колоса».

Источник: SportArena Сергей Стаднюк
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Теги

Колос Ярослав Вишняк Анатолий Нуриев Ника Сичинава

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