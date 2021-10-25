Тренер «Колоса»: «Заре» было нелегко с нами»

Сергей Кузнецов / Фото - ФК Колос

И. о. главного тренера «Колоса» Сергей Кузнецов рассказал в эфире ПРОФУТБОЛ Digital о причинах поражения в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (0:1).

Понятно, у нас была ставка – активнее прессинговать, смелее атаковать, давать хорошее давление впереди. Моментами это получалось, моментами нет. В целом, думаю, «Заре» было нелегко с нами.

Все решают детали. Мы здесь уже наступали на те же грабли – один обрез в центре поля, быстрая атака соперника, гол. Это было в одной из прошлых игр здесь. Сегодня это, к сожалению, повторилось.

Предупреждали ребят об этом, хотели избежать таких моментов. Это был ключевой эпизод, знаем как «Заря» выбегает в быстрые атаки, делает переходы.