Хочолава – об уходе из «Шахтера»: «Рад, что смена клуба, наконец, состоялась»
Тренер «Копенгагена»: «Хочолава – защитник с большой физической мощью и сильный в противостояниях»
Грузинский центрбек сменил клуб
Фото: ФК Копенгаген
Главный тренер «Копенгагена» Йесс Торуп признался пресс-службе клуба, что очень рад переходу защитника «Шахтера» Давита Хочолавы в его команду.
«Мы заполучили защитника с большой физической мощью и сильного в противостояниях, также он достаточно скоростной.
Мы играем с очень атакующем настроем, поэтому нуждаемся в защитниках, которые сильны в игре один на один и могут взять ответственность в таких моментах.
В то же время, наши защитники должны хорошо выводить мяч вперед, и мы полагаем, что у Давита есть такие качества. Также ранее он выходил в полузащите, так что технические навыки у него имеются.
С нетерпением ждем начала работы с ним, чтобы он мог понять, как мы строим игру, аж до мозга костей».
Хочолава обошелся «Копенгагену» в 4 миллиона евро.
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