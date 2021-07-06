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Тренер «Копенгагена»: «Хочолава – защитник с большой физической мощью и сильный в противостояниях»

Грузинский центрбек сменил клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
14:29
Тренер «Копенгагена»: «Хочолава – защитник с большой физической мощью и сильный в противостояниях»
Фото: ФК Копенгаген

Главный тренер «Копенгагена» Йесс Торуп признался пресс-службе клуба, что очень рад переходу защитника «Шахтера» Давита Хочолавы в его команду.

«Мы заполучили защитника с большой физической мощью и сильного в противостояниях, также он достаточно скоростной.

Мы играем с очень атакующем настроем, поэтому нуждаемся в защитниках, которые сильны в игре один на один и могут взять ответственность в таких моментах.

В то же время, наши защитники должны хорошо выводить мяч вперед, и мы полагаем, что у Давита есть такие качества. Также ранее он выходил в полузащите, так что технические навыки у него имеются.

С нетерпением ждем начала работы с ним, чтобы он мог понять, как мы строим игру, аж до мозга костей».

Хочолава обошелся «Копенгагену» в 4 миллиона евро.

Андрей Усмонов
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Теги

Давид Хочолава Шахтер Донецк Копенгаген

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