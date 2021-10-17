Тренер «Краматорска» – о 0:3 с «Кривбассом»: «Играли 11 против 14, 3 человека мешали играть в футбол»

Фото - ФК Кривбасс

Главный тренер «Краматорска» Алексей Городов намекнул на некачественное судейство в матче 14-го тура Первой лиги против «Кривбасса» (0:3). Слова специалиста передает пресс-служба криворожан.

С такими командами, как «Кривбасс», «Металлист» ребятам хочется себя проявить, и когда один человек ломает все... У нас 5 тысяч гривен – премиальные. Каждый ломается, бьется за деньги, чтобы семью прокормить, а один человек приезжает и в одну калитку... В мои года не было камер, а сейчас есть ютубы, камеры, а люди не боятся ничего. Мне дико и неприятно за наш футбол.

Переломный момент матча – красная карточка. Такая игра была с первых минут – в перерыве пришлось 5 минут ребят успокаивать.

Удаление? Вторая желтая, может, и была, надо смотреть, первой – не было. Судья посадил на 5 желтых – все равно бы дал, потому что там такие карточки...