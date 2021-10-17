Тренер «Краматорска» – о 0:3 с «Кривбассом»: «Играли 11 против 14, 3 человека мешали играть в футбол»
Главный тренер «Краматорска» Алексей Городов намекнул на некачественное судейство в матче 14-го тура Первой лиги против «Кривбасса» (0:3). Слова специалиста передает пресс-служба криворожан.
Впечатления негативные – мы сегодня играли 11 против 14, и эти 3 человека мешали играть в футбол. Тяжело, «Кривбасс» – хорошая команда, играй мы 11 на 11, было бы интересней. Нам нужно было забить 2 или 3 гола, чтобы увезти отсюда хотя бы очки. Тяжело, когда с первой минуты играешь в меньшинстве на 3 человека.
С такими командами, как «Кривбасс», «Металлист» ребятам хочется себя проявить, и когда один человек ломает все... У нас 5 тысяч гривен – премиальные. Каждый ломается, бьется за деньги, чтобы семью прокормить, а один человек приезжает и в одну калитку... В мои года не было камер, а сейчас есть ютубы, камеры, а люди не боятся ничего. Мне дико и неприятно за наш футбол.
Переломный момент матча – красная карточка. Такая игра была с первых минут – в перерыве пришлось 5 минут ребят успокаивать.
Удаление? Вторая желтая, может, и была, надо смотреть, первой – не было. Судья посадил на 5 желтых – все равно бы дал, потому что там такие карточки...
Отметим, что «Краматорск», идущий в группе лидеров в начале сезона, уже опустился в зону вылета.
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