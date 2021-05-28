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Тренер «Кривбасса»: «Кривой Рог заслуживает иметь команду в УПЛ»

Ближайший матч команда сыграет против лидера Второй лиги
Футбол Первая лига
14:38
Тренер «Кривбасса»: «Кривой Рог заслуживает иметь команду в УПЛ»
Фото: ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Геннадий Приходько рассказал пресс-службе клуба о главной цели команды на ближайшее будущее и о предстоящем матче с «Металлом».

«Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков нашей команды. Кривой Рог заслуживает иметь команду не только в Первой лиге, но и в элите, куда мы все стремимся. Хочу поблагодарить футболистов, которые выполнили задачу на сезон. Мы шли к этой цели вместе весь год.

Также хочу выразить благодарность болельщикам, которые нас всегда поддерживали и вдохновляли. Ну и, конечно, благодарность руководству, которое выразило нам доверие, чтобы выполнить эту миссию, а мы ее выполнили».

Хватит команде мотивации на два матча, которые остались?

«Однозначно. Мы серьезно настраиваемся на «Металл». Будет хорошая игра, ведь встретятся, можно так сказать, финалисты Второй лиги группы Б. «Кривбасс» отправляется в Харьков продемонстрировать хороший футбол и только за победой».

Игра состоится 29 мая в 17:00.

«Металл» и «Кривбасс» уже вышли в Первую лигу.

Андрей Усмонов
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Кривбасс ФК Металл

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