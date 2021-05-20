Тренер «Легии»: «Не сделав в футболе ничего, Русин хотел быть кем-то важным для нас»

Назарий Русин / Фото - Легия

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич объяснил пресс-службе клуба, почему арендованный у «Динамо» нападающий Назарий Русин не сумел стать полноценной частью команды.

Об этом говорит высказывание его или его брата о том, что он попал в слабый чемпионат. Разумеется, у нас здесь нет донецкого «Шахтера» или киевского «Динамо», но лига все равно сложная и требовательная.

Он думал, что будет кем-то важным в нашей команде. Однако он не заслужил этого. Другие тоже выражали недовольство появлением нового игрока, который хотел обойти всех в очереди в самом начале. Но в футболе он не сделал ничего особенного.

Кто-то играет лучше, кто-то хуже, но наши игроки увидели, что он ничем не лучше них. Это был переход, который мог «выстрелить», а мог и нет. Оказалось, что не вышло.