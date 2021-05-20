Тренер «Легии»: «Не сделав в футболе ничего, Русин хотел быть кем-то важным для нас»
Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич объяснил пресс-службе клуба, почему арендованный у «Динамо» нападающий Назарий Русин не сумел стать полноценной частью команды.
Вообще-то он самостоятельно решил сдаться. Он не адаптировался в нашей реальности, ведь считал, что будет проще.
Об этом говорит высказывание его или его брата о том, что он попал в слабый чемпионат. Разумеется, у нас здесь нет донецкого «Шахтера» или киевского «Динамо», но лига все равно сложная и требовательная.
Он думал, что будет кем-то важным в нашей команде. Однако он не заслужил этого. Другие тоже выражали недовольство появлением нового игрока, который хотел обойти всех в очереди в самом начале. Но в футболе он не сделал ничего особенного.
Кто-то играет лучше, кто-то хуже, но наши игроки увидели, что он ничем не лучше них. Это был переход, который мог «выстрелить», а мог и нет. Оказалось, что не вышло.
Ранее сообщалось, что «Легия» досрочно вернет Русина в «Динамо».
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