Тренер «Лейпцига» – об отставании в счете от «Ливерпуля»: «Случались сумасшедшие вещи»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча состоится уже сегодня, 10 марта. Слова специалиста передает официальный сайт UEFA.

Задача предстоит непростая. Игроки это знают, и я это знаю. Надо избежать ошибок, допущенных в первом матче. Мы отдадим все силы и будем мечтать о том, чтобы провести классную игру.

Мы провели несколько великолепных матчей в этом сезоне Лиги чемпионов и зарядились уверенностью. Завтра нам понадобится сочетание азарта в атаке и надежности в обороне. Еще нужно будет не витать в облаках и сыграть умно. Только так мы сможем выйти в следующий раунд.