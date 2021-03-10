Тренер «Лейпцига» – об отставании в счете от «Ливерпуля»: «Случались сумасшедшие вещи»
Нагельсманн прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча состоится уже сегодня, 10 марта. Слова специалиста передает официальный сайт UEFA.
Мои игроки знают, что в футболе случалось много сумасшедших штук и что дефицит можно отыграть. Мы это уже доказывали сами!
Задача предстоит непростая. Игроки это знают, и я это знаю. Надо избежать ошибок, допущенных в первом матче. Мы отдадим все силы и будем мечтать о том, чтобы провести классную игру.
Мы провели несколько великолепных матчей в этом сезоне Лиги чемпионов и зарядились уверенностью. Завтра нам понадобится сочетание азарта в атаке и надежности в обороне. Еще нужно будет не витать в облаках и сыграть умно. Только так мы сможем выйти в следующий раунд.
Игру Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Лейпциг» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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