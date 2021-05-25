Фанаты «Наполи» выразили поддержку Гаттузо
Тренер «Лилля» Гальтье – фаворит на должность главного тренера «Наполи»
Также в клубе отказались от Сержиу Консейсау
17:55
Кристоф Гальтье / Фото: Archyde
«Наполи» продолжает поиски нового главного тренера и среди кандидатов обратил внимание на наставника «Лилля» Кристофа Гальтье, периведшего команду к чемпионству Франции, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В команде хотят пригласить француза из-за того, что он умеет работать с молодежью.
Известно, что неаполитанцы рассматривали кандидатуру наставника «Порту» Сержиу Консейсау, но его не поддержал владелец клуба Аурелио Де Лаурентис.
Также среди кандидатов на должность наставника «Наполи» Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти.
Напомним, ранее в «Наполи» попрощались с Дженнаро Гаттузо, который не вывел команду в Лигу чемпионов.
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