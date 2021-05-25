Тренер «Лилля» Гальтье – фаворит на должность главного тренера «Наполи»

Также в клубе отказались от Сержиу Консейсау





Кристоф Гальтье / Фото: Archyde

«Наполи» продолжает поиски нового главного тренера и среди кандидатов обратил внимание на наставника «Лилля» Кристофа Гальтье, периведшего команду к чемпионству Франции, сообщает La Gazzetta dello Sport.



В команде хотят пригласить француза из-за того, что он умеет работать с молодежью.

Известно, что неаполитанцы рассматривали кандидатуру наставника «Порту» Сержиу Консейсау, но его не поддержал владелец клуба Аурелио Де Лаурентис.

Также среди кандидатов на должность наставника «Наполи» Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти.

Напомним, ранее в «Наполи» попрощались с Дженнаро Гаттузо, который не вывел команду в Лигу чемпионов.



