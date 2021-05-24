«Лилль» стал чемпионом Франции впервые с 2011 года
Тренер «Лилля»: «Невероятно! Обойти ПСЖ в Лиге 1 – это что-то исключительное»
Галатье – о победе команды в чемпионате Франции
13:27
Фото: Ligue 1
Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье прокомментировал GFFN победу команды в чемпионате Франции.
«Обойти ПСЖ в Лиге 1 – это что-то исключительное. Моя мама сейчас в реабилитационном центре, мама, я люблю тебя. Папа сейчас на небе. Папа, это для тебя.
Невероятно, блин. Не могу передать, насколько я люблю эту команду. Я так сильно их люблю».
«Лилль» обошел ПСЖ на 1 очков в итоге.
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