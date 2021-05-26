Гальтье объявил об уходе из «Лилля»
Тренер «Лилля» уже нашел новую команду
Гальтье возглавит другой французский клуб
08:13
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье уже нашел себе новый клуб.
В ближайшее время он возглавит другую французскую команду – «Ниццу». О контракте будет объявлено в ближайшее время, сообщает Sky Sports.
Накануне, Гальтье объявил об уходе из «Лилля». Он привел команду к победе в чемпионате Франции.
«Ницца» в минувшем сезоне финишировала на 9-м месте.
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