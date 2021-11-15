Тренер «Лиона»: «Лига чемпионов все равно превратится в своего рода Супрлигу»

Специалист считает, что изменения в еврокубках неизбежны

Петер Бош / фото - Ligue 1

Главный тренер «Лиона» Петер Бош высказался для So Foot по поводу Европейской Суперлиги и Лиги чемпионов:

«Если Суперлиги не будет, Лига чемпионов все равно превратится в своего рода Суперлигу. Посмотрите сами: финал Лиги чемпионов уже сейчас проходит в выходные. Скоро это ждет полуфиналы, потом четвертьфиналы. Через 10 или 15 лет в Лиге 1 будут играть по средам, а в Лиге чемпионов – по выходным. Большие клубы не хотят терять слишком много денег».

Весной этого года 12 клубов объявили о создании Европейской Суперлиги, которая призвана заменить Лигу чемпионов. Вскоре под давлением общественности 9 команд покинули этот проект, но оставшиеся («Реал», «Барселона» и «Ювентус») продолжают работу над запуском турнира.

Ранее стало известно, что глава Суперлиги и президент «Реала» Флорентино Перес заручится поддержкой президента FIFA в конфликте с UEFA из-за проекта.