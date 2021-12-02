Тренер ЛНЗ: «Не имели иллюзий перед матчем с «Днепром-1»

Юрий Бакалов / Фото - ФК Львов

Главный тренер ЛНЗ Юрий Бакалов поделился в эфире телеканала Футбол мыслями после поражения в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Днепра-1» (0:2).

Мы не закрывались, не отбивались, а пытались играть в свой футбол. Естественно, что-то не получалось, но это, наверное, не наша вина, а уровень «Днепра-1», который нам не давал это сделать.

Хотя что-то мы все-таки создавали и пытались играть в свой футбол. Нужно понимать, что уровень Премьер-лиги есть уровень Премьер-лиги. Это немного другая скорость, и я говорю не о скорости бега, а о скорости мышления, работы с мячом и так далее.

Я поблагодарил ребят не только за эту игру, но и за весь этот год. Может быть, при каких-то обстоятельствах можно было сыграть и лучше, но я считаю, что на фоне «Днепра-1» мы выглядели достойно и не потеряли свое лицо.