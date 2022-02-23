Мампасси – о переход в «Локомотив»: «В Украине еще подняли такой шум, будто я игрок основного состава «Шахтера» и сборной»
Тренер «Локомотива»: «В лице Мампасси мы нашли хорошего центрального защитника»
Он перешел в команду зимой
Фото: ФК Локомотив
Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гиздоль признался, что доволен подписанием защитника Марка Мампасси из «Шахтера».
«Рад, что в лице Мампасси мы нашли хорошего центрального защитника, также мы получили двух перспективных нападающих».
Защитник переехал в Россию зимой. За него заплатили около 4 миллионов евро.