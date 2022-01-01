Тренер «Львова» Дулуб: «Динамо» играет в более атакующий футбол, нежели «Шахтер»
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб вспомнил матчи своей команды в осенней части УПЛ против «Динамо» (1:4) и «Шахтера» (1:6).
– Большие поражения от «Динамо» 1:4 и от «Шахтера» 1:6 по самолюбию подопечных сильно ударили?
– Думаю, да. Но надо понимать, что это два разных поражения. Если брать матч с «Динамо», то мы сами его проиграли. Ведя в счете 1:0 и умудриться через пять минут пропустить два мяча в раздевалку, причем на ровном месте.
Если сравнивать эти два матча, то могу сказать, что динамовцы играют в более атакующий футбол. Более современный, я бы сказал, вертикальный футбол.
А матч с «Шахтером» отдельно бы даже не анализировал. Потому что ошибки, которые приводили к взятию ворот – начиная с пенальти, которого не было, и заканчивая ВАР и удалением, сразу заставили сказать игрокам: забудьте этот матч – и все.
Мы его даже не анализируем. Только с позиции ошибок, допущенных во время игры на флангах. Как ни парадоксально при таком счете, но нам удалось полностью перекрыть правый фланг, который считается самым сильным у «Шахтера». Но были проблемы на левом, где дали разыграться Мудрику
В турнирной таблице УПЛ «Львов» на 12-м месте, имея в активе 17 очков.
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