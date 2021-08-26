Тренер «Львова»: «Мне доверили готовить «Львов» к поединку с «Рухом», а руководство может и ведет с кем-то переговоры»

Тарас Чопик – пока и.о. главного тренера

Фото: ФК Нафтан

Один из тренеров «Львова» Тарас Чопик сообщил, что ему доверили готовить команду к матчу с «Рухом» в 6-м туре УПЛ.

«Каждый должен заниматься своим делом: мне доверили готовить «Львов» к поединку с земляками, а клубное руководство может и ведет с кем-то переговоры. Это не в моей компетенции, и я не владею информацией о потенциальных претендентах. После матча с «Рухом», обязательно будет встреча с клубным руководством и тогда узнаем, что делать дальше. Для меня сегодня самое главное, что среди подопечных нет травмированных и дисквалифицированных».

Чопик был помощником Романа Бессмертного, который уволился на неделе.