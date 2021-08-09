«Ворскла» на своем поле деклассировала «Львов»
Тренер «Львова» назвал свою ошибку, приведшую к разгрому от «Ворсклы»
Полтавчане отгрузили подопечным Бессмертного четыре мяча
Анатолий Бессмертный / Фото - ФК Львов
Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями в связи с разгромным поражением в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (1:4).
Не наш день. Наверное, это моя ошибка – не почувствовал состояние некоторых футболистов.
В первом тайме у нас очень большое количество игроков выпало. После первого пропущенного уже не хватало ни характера, ни концентрации, ни мастерства.
Ранее по поводу поединка высказался наставник «Ворсклы» Юрий Максимов.
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