Тренер «Львова»: «Нельзя сказать, что УПЛ деградирует»

Дулуб объяснил такую точку зрения

Олег Дулуб / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал точку зрения о том, что УПЛ деградировала за последние годы.

Я так не думаю. Кстати, на мой взгляд, об уровне чемпионата нужно судить по игре аутсайдеров, а не лидеров. Так вот у тех команд, которые находятся внизу турнирной таблицы, хорошо поставлена игра, нет проходных матчей с их участием. Согласен, нет должной конкуренции в борьбе за золото. Но в целом, нельзя сказать, что УПЛ деградирует.

Ранее Дулуб объяснил, почему полузащитника Алваро больше не будет в его команде.