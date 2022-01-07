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Тренер «Львова»: «Нельзя сказать, что УПЛ деградирует»

Дулуб объяснил такую точку зрения
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 22:40
Тренер «Львова»: «Нельзя сказать, что УПЛ деградирует»
Олег Дулуб / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал точку зрения о том, что УПЛ деградировала за последние годы.

Я так не думаю. Кстати, на мой взгляд, об уровне чемпионата нужно судить по игре аутсайдеров, а не лидеров. Так вот у тех команд, которые находятся внизу турнирной таблицы, хорошо поставлена игра, нет проходных матчей с их участием.

Согласен, нет должной конкуренции в борьбе за золото. Но в целом, нельзя сказать, что УПЛ деградирует.

Ранее Дулуб объяснил, почему полузащитника Алваро больше не будет в его команде.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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ФК Львов Олег Дулуб

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