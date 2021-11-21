Тренер «Львова – о победе над «Зарей»: «Не всегда решения судьи соответствовали тому, что мы видели на поле»
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб высказался о победе над «Зарей» (2:1) в матче 15-го тура УПЛ.
– Хорошая игра с нашей стороны и, на мой взгляд, самое главное – мы увидели команду, которая билась один за одного, и, в конечном итоге, хороший счет для нас.
- Игра была похожа на идеальную? До 60-й минуты команда доминировала.
– Тяжело сразу так сказать. Может завтра скажу, идеальная или нет. При игре в обороне – да. Первый тайм, наверное, была идеальная игра. Потому что ничего не дали создать у наших ворот и имели моменты, чтобы сделать счет не только 2:0, а и 3:0 и 4:0.
- Быстрый гол стал решающим?
– Думаю, что да. Быстрый гол – всегда решающий, особенно в таком матче. Мы планировали строить свою игру на контратаках и за счет стандартов. Потому что «Заря» – это «Заря», а «Львов» – это «Львов.»
- Сегодня было много эмоций, ваш ассистент получил красную карточку...
– Это эмоции. Футбол без эмоций всегда мертвый. Это все нормально. Не всегда решения арбитра соответствовали тому, что мы видели на поле, но это человеческий фактор, с этим ничего не сделаешь
В турнирной таблице УПЛ «Заря» после этого поражения опустилась на 4-ю строчку.
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