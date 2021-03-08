Тренер «Львова»: «Отдельные моменты в игре с «Зарей» были у нас хорошие»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал пресс-службе клуба поражение команды от «Зари» (0:4) в матче 17 тура УПЛ.

Тем не менее, хочу сказать спасибо ребятам, которые, не смотря на счет, шли вперед и пытались изменить положение команды, старались атаковать и активно действовать. Отдельные моменты в игре были у нас хорошие.

«Заря» играла по счету и иногда давала нам пройти вперед, если можно так сказать. Мы расстроены, но нужно работать и реабилитироваться».