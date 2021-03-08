«Заря» разгромила «Львов», забив сопернику четыре мяча за тайм
Тренер «Львова»: «Отдельные моменты в игре с «Зарей» были у нас хорошие»
Команда пропустила четыре мяча от соперника
Фото: ФК Львов
Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал пресс-службе клуба поражение команды от «Зари» (0:4) в матче 17 тура УПЛ.
«В принципе, в игру мы вошли неплохо, пытались прессинговать у ворот соперника, видимо немного увлеклись этим, вовремя на свою половину поля не возвращались. Допускали неудачные ошибки, которые нужно было ликвидировать.
Тем не менее, хочу сказать спасибо ребятам, которые, не смотря на счет, шли вперед и пытались изменить положение команды, старались атаковать и активно действовать. Отдельные моменты в игре были у нас хорошие.
«Заря» играла по счету и иногда давала нам пройти вперед, если можно так сказать. Мы расстроены, но нужно работать и реабилитироваться».
«Заря» выиграла свой 8-й матч подряд в УПЛ.
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