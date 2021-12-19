Тренер «Львова»: «Перед «Динамо» оказалось, что у нас не осталось центральных защитников»

Дулуб – о трудностях, с которыми столкнулся после прихода в клуб

Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб выспомнил, с какими трудностями пришлось столкнуться на первых порах своей работы с «горожанами».

Хорошенько все проанализировав, решили перейти на игру в три центральных защитника. Укрепив среднюю зону, отодвинули игру от своих ворот и начали постепенно набирать очки. Хотя, припоминается, перед поединком 12-го тура – с «Динамо», оказалось, что по ряду причин у нас не осталось центральных защитников. Чтобы найти хоть какой-то выход из создавшегося положения, решили в авральном порядке дозаявить румынского легионера Леку и переквалифицировать в стопперов Брикнера и Зозулю.

Однако это не спасло горожан от крупных поражений, как от «Динамо», так вскоре и от «Шахтера»…

На мой взгляд, мы заслуживали в этих поединках лучшей участи. Судите сами, в матче с горняками при счете – 1:0 в нашу пользу, арбитр не назначил очевидного пенальти в ворота «Шахтера», и забей мы второй гол, то своего уже не упустили бы.

Также Дулуб отметил, что не боялся частой смены тренеров «Львова» в последние годы.