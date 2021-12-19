Дулуб: «Тренерская чехарда во «Львове»? Ничего страшного»
Тренер «Львова»: «Перед «Динамо» оказалось, что у нас не осталось центральных защитников»
Дулуб – о трудностях, с которыми столкнулся после прихода в клуб
16:57
Фото - ФК Динамо Киев
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб выспомнил, с какими трудностями пришлось столкнуться на первых порах своей работы с «горожанами».
Хорошенько все проанализировав, решили перейти на игру в три центральных защитника. Укрепив среднюю зону, отодвинули игру от своих ворот и начали постепенно набирать очки.
Хотя, припоминается, перед поединком 12-го тура – с «Динамо», оказалось, что по ряду причин у нас не осталось центральных защитников. Чтобы найти хоть какой-то выход из создавшегося положения, решили в авральном порядке дозаявить румынского легионера Леку и переквалифицировать в стопперов Брикнера и Зозулю.
Однако это не спасло горожан от крупных поражений, как от «Динамо», так вскоре и от «Шахтера»…
На мой взгляд, мы заслуживали в этих поединках лучшей участи. Судите сами, в матче с горняками при счете – 1:0 в нашу пользу, арбитр не назначил очевидного пенальти в ворота «Шахтера», и забей мы второй гол, то своего уже не упустили бы.
Также Дулуб отметил, что не боялся частой смены тренеров «Львова» в последние годы.
Комментарии 0