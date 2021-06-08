Селезнев может перейти в «Львов»
Тренер «Львова»: «Подписание Селезнева? Это что, шутка?»
Бессмертный немногозначно прокомментировал слух о переходе опытного форварда
Анатолий Бессмертный / Фото - ФК Львов
Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный коротко и однозначно высказался по поводу информации о возможном подписании нападающего Евгения Селезнева.
Это что, шутка? Я слухи не комментирую.
Половину прошедшего сезона Селезнев выступал за «Колос». 35-летний игрок провел 12 матчей, забив пять мячей и отдав одну результативную передачу.
Во время зимних сборов форвард был исключен из команды якобы за нарушение спортивного режима.
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