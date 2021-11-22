Скрипник – о поражении от «Львова»: «Тяжело играть против команд, которые стоят сзади»
Тренер «Львова» раскритиковал одного из форвардов команды и намекнул на его уход
У Дулуба конфликт с Альваро
22 ноября 10:28
Фото: ФК Львов
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб сообщил пресс-службе клуба, что форвард Альваро, вероятно, покинет команду в скором времени.
«Неожиданное решение по Алваро? Если игрок нацелен действовать против клуба, ему не место в команде.
Я так и сказал своим игрокам, поэтому мы рассчитываем на других своих игроков».
Альваро провел 13 матчей в этом сезоне, но голами не отличился.
Накануне, «Львов» обыграл дома «Зарю» (2:1).
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