Тренер «Львова»: «УПЛ стала сильнее, в лиге должны играть 16 команд»

Олег Дулуб / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб высказался об уровне чемпионата Украины.

– Отмечу сразу позитивный момент – в Украине стало играть 16 команд в премьер-лиге. Я еще раньше об этом говорил. Украина – большая страна и здесь должны играть 16 клубов в элитном дивизионе.

А о силе лиги судят не по лидерам, а по аутсайдерам. Внизу очень большая конкуренция. Да, все видят негативный момент – участие украинских команд в еврокубках. Здесь нужно и силу соперников отметить.

Уверен, что все наши лидеры могли лучше сыграть. «Динамо» адаптирует свою игру к требованиям Луческу. У «Шахтера» идет перезагрузка, команда омолаживается. Лидеры уходят, молодежь пытается заявить о себе. Я считаю, что УПЛ стала сильнее, чем была раньше.