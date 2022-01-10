Тренер «Львова»: «УПЛ стала сильнее, в лиге должны играть 16 команд»
Дулуб считает, что чемпионат Украины держит марку
10 января 19:58
Олег Дулуб / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб высказался об уровне чемпионата Украины.
– Можете сравнить уровень нашей лиги, в сравнении с 2016 годом?
– Отмечу сразу позитивный момент – в Украине стало играть 16 команд в премьер-лиге. Я еще раньше об этом говорил. Украина – большая страна и здесь должны играть 16 клубов в элитном дивизионе.
А о силе лиги судят не по лидерам, а по аутсайдерам. Внизу очень большая конкуренция. Да, все видят негативный момент – участие украинских команд в еврокубках. Здесь нужно и силу соперников отметить.
Уверен, что все наши лидеры могли лучше сыграть. «Динамо» адаптирует свою игру к требованиям Луческу. У «Шахтера» идет перезагрузка, команда омолаживается. Лидеры уходят, молодежь пытается заявить о себе. Я считаю, что УПЛ стала сильнее, чем была раньше.
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