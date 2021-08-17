«Черноморец» обыграл «Мариуполь» и одержал первую победу в сезоне
Тренер «Мариуполя» назвал причину поражения от «Черноморца»
Одесский клуб выиграл первый матч в сезоне
Фото: ФК Мариуполь
Помощник главного тренера «Мариуполя» Александр Иванов прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Черноморца» (2:3) в матче 4-го тура УПЛ.
«Результат и игра – не те, которые мы ожидали. Мы очень сильно готовились к игре. Единственное, что нас беспокоило – это кадровые проблемы. Особенно в середине поля. Плюс в начале игры у нас выпал ключевой футболист (Олег Очеретько).
Середина поля у нас практически отсутствует, а это очень сказывается на нашей игре. Это все сыграло большую роль. Ребята из запаса очень молоды. Естественно, в такой нервной игре выходить на поле и сразу показывать уровень очень тяжело. Не хочется оправдываться…
Очень много борьбы проиграли, допустили ошибки в задней линии. Пропускать дома три мяча и рассчитывать на положительный исход – конечно, очень тяжело».
«Черноморец» выиграл первый матч в сезоне.
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