Тренер «Мариуполя» назвал причину поражения от «Черноморца»

Фото: ФК Мариуполь

Помощник главного тренера «Мариуполя» Александр Иванов прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Черноморца» (2:3) в матче 4-го тура УПЛ.

Середина поля у нас практически отсутствует, а это очень сказывается на нашей игре. Это все сыграло большую роль. Ребята из запаса очень молоды. Естественно, в такой нервной игре выходить на поле и сразу показывать уровень очень тяжело. Не хочется оправдываться…

Очень много борьбы проиграли, допустили ошибки в задней линии. Пропускать дома три мяча и рассчитывать на положительный исход – конечно, очень тяжело».