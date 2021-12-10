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Тренер «Мариуполя»: «Ставшие уже традиционными пенальти предопределили исход матча»

«Днепр-1» дважды отличился с точки
Футбол Украинская Премьер-лига
22:32
Тренер «Мариуполя»: «Ставшие уже традиционными пенальти предопределили исход матча»
Александр Иванов / фото - FootBoom

Александр Иванов, ассистент главного тренера «Мариуполя» Остапа Маркевича прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:3) в матче 18-го тура УПЛ.

Очень сонную игру выдала ваша команда. Физически вышли на поле, но психологически уже были на пляже.

«Вам так показалось?»

В первом тайме.

«Я не разделяю ваше мнение, до пенальти мы ни в чем не уступали. Прекрасно знали, какая команда нам противостоит, но ставшие уже, скорее всего, традиционными пенальти, а потом удаление предопределили исход матча. К сожалению, мы не могли на это повлиять, чисто физически. Сонные – вряд ли. Так получилось, два пенальти и удаление сыграли свою роль. Соперник – очень сильная команда, но до гола мы играли очень неплохо».

Кащук – антигерой матча. Он сфолил на Дубинчаке и привез пенальти. С чем связана его такая чрезмерная эмоциональность?

«Кащук – один из наших самых мягких игроков. Надо не только у меня спрашивать, а и у других людей – в чем там был пенальти? Мне самому интересно».

На какую оценку наиграл «Мариуполь» по итогам календарного года?

«Качество игры, может, какое-то определенное есть, но место, которое мы занимаем, дает ответ на этот вопрос. Последнее место, естественно, что негативно».

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич пропустил флеш-интервью, так как плохо себя чувствовал.

«Днепр-1» благодаря победе ушел на зимний перерыв в тройке лидеров, а вот «Мариуполь» закрепился на самом дне турнирной таблицы УПЛ.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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