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Тренер «Металлиста 1925»: «Ребята переживают, но все игроки находятся в Харькове»

Кривенцов отметил, что ситуация в Украине пока не повлияла на положение в клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
20:38
Тренер «Металлиста 1925»: «Ребята переживают, но все игроки находятся в Харькове»
Валерий Кривенцов / Фото - Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о ситуации в клубе связи со сложной политической обстановкой в стране и военной угрозой.

Все футболисты «Металлиста 1925» находятся в Харькове. Ребята переживают, что такое происходит, это же наша страна. Я волнуюсь за родных, ведь в Донецке живут мои мама и брат.

Матч с «Шахтером»? Вживую в Турции не видел, хотя «горняки» базировались рядом с нами. Но в записи я, конечно же, смотрел их матчи. Для меня этот матч абсолютно не принципиален. «Металлист 1925» к игре со всеми соперниками готовится очень серьезно.

К тому же, мои подопечные очень соскучились по игре и готовы в поединке 19-го тура отдать все силы. Мы готовы. Футболисты, не выпадавшие из-за травм из тренировочного процесса, будут готовы к «Шахтеру». А остальных нужно подтягивать. Неприятной неожиданностью для нас стала травма Евгения Ткачука. Сделали снимок и узнали, что Женя выбыл из строя на две недели.

Ранее хавбек «Шахтера» Георгий Судаков оценил готовность команды к матчу с «Металлистом 1925».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Металлист 1925 Валерий Кривенцов

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