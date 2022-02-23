Тренер «Металлиста 1925»: «Ребята переживают, но все игроки находятся в Харькове»

Валерий Кривенцов / Фото - Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о ситуации в клубе связи со сложной политической обстановкой в стране и военной угрозой.

Матч с «Шахтером»? Вживую в Турции не видел, хотя «горняки» базировались рядом с нами. Но в записи я, конечно же, смотрел их матчи. Для меня этот матч абсолютно не принципиален. «Металлист 1925» к игре со всеми соперниками готовится очень серьезно.

К тому же, мои подопечные очень соскучились по игре и готовы в поединке 19-го тура отдать все силы. Мы готовы. Футболисты, не выпадавшие из-за травм из тренировочного процесса, будут готовы к «Шахтеру». А остальных нужно подтягивать. Неприятной неожиданностью для нас стала травма Евгения Ткачука. Сделали снимок и узнали, что Женя выбыл из строя на две недели.