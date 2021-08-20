Тренер «Металлиста 1925»: «С оптимизмом смотрим на игру с «Ворсклой»

Валерий Кривенцов / Фото - FootBoom

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов сообщил, что команда подходит к матчу пятого тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» только с одной кадровой потерей. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Как обычно, делаем акцент на всех компонентах. Это и защита, и выход из защиты, и атака, высокий прессинг, средний блок. Плюс, конечно же, стандартные положения. Мы больше ориентируемся на собственные действия, а не на соперника.

К счастью, травмирован сейчас только Жичиков. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на будущую игру.