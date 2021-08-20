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Тренер «Металлиста 1925»: «С оптимизмом смотрим на игру с «Ворсклой»

Кривенцов сообщил, что команда подходит к матчу только с одной кадровой потерей
Футбол Украинская Премьер-лига
15:59
Тренер «Металлиста 1925»: «С оптимизмом смотрим на игру с «Ворсклой»
Валерий Кривенцов / Фото - FootBoom

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов сообщил, что команда подходит к матчу пятого тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» только с одной кадровой потерей. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Сейчас каждая игра и тяжелая, и интересная. Я уже говорил: мы выбрали направление, наша команда не отходит от своего рисунка игры. В то же время многое зависит от команды-соперника, насколько она позволяет нам показать свои лучшие качества.

Как обычно, делаем акцент на всех компонентах. Это и защита, и выход из защиты, и атака, высокий прессинг, средний блок. Плюс, конечно же, стандартные положения. Мы больше ориентируемся на собственные действия, а не на соперника.

К счастью, травмирован сейчас только Жичиков. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на будущую игру.

В прошлом туре «Металлист 1925» на выезде уступил «Шахтеру» (0:2).

Сергей Стаднюк
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Металлист 1925 Ворскла Валерий Кривенцов

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