Степаненко: «Не зря у «Металлиста 1925» хорошие результаты»
Тренер «Металлиста 1925»: «С оптимизмом смотрим на игру с «Ворсклой»
Кривенцов сообщил, что команда подходит к матчу только с одной кадровой потерей
Валерий Кривенцов / Фото - FootBoom
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов сообщил, что команда подходит к матчу пятого тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» только с одной кадровой потерей. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Сейчас каждая игра и тяжелая, и интересная. Я уже говорил: мы выбрали направление, наша команда не отходит от своего рисунка игры. В то же время многое зависит от команды-соперника, насколько она позволяет нам показать свои лучшие качества.
Как обычно, делаем акцент на всех компонентах. Это и защита, и выход из защиты, и атака, высокий прессинг, средний блок. Плюс, конечно же, стандартные положения. Мы больше ориентируемся на собственные действия, а не на соперника.
К счастью, травмирован сейчас только Жичиков. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на будущую игру.
В прошлом туре «Металлист 1925» на выезде уступил «Шахтеру» (0:2).
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