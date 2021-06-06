Тренер «Металлиста 1925»: «Заслужили выход. В Премьер-лиге еще потолкаемся»

Валерий Кривенцов / Фото - Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился эмоциями в связи с выходом команды в украинскую Премьер-лигу. Слова специалиста передает пресс-служба харьковчан.

У нас сложился очень хороший коллектив, совместно с руководством, футболистами, всем персоналом клуба. А там, поверьте, очень много людей, мы добились своей цели, к которой шли!

Мы вернули большой футбол большому городу. Команде пожелаю роста, прогресса и играть лучше, чтобы стадион всегда был заполненным. Если помните, я говорил: «В Премьер-лиге мы еще потолкаемся!».