Тренер «Миная»: «Иду и думаю – зачем я заменил вратаря в первом тайме? Поговорю потом с ним»

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Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:4) в матче 13 тура УПЛ.

И это первый раз, когда я меняю игрока в первом тайме. И почему я так сделал - не знаю. Иду и думаю - зачем я заменил? Не могу понять. Ну, сделал. Попали два раза в створ ворот - два гола. Особенно второй гол. Подумал, что нужно что-то кардинальное сделать. Возможно, психологически где-то убил его. Поговорю с ним.

Селезнев мог забивать с двух метров, и если такое не реализовывать... Тяжело нам даются голы».