«Минай» заменил вратаря в первом тайме, но все равно крупно проиграл «Днепру-1»
Тренер «Миная»: «Иду и думаю – зачем я заменил вратаря в первом тайме? Поговорю потом с ним»
Леонов – о поражении «Днепру-1»
1 ноября 21:10
Фото: footballua.tv
Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:4) в матче 13 тура УПЛ.
«У них хорошая команда, я не сумел достучаться до своих игроков. Если честно, Саня Пихаленок нас один обыграл. Это мастерство. Мне кажется, этот футболист не помешает сборной Украины. Вел всю игру, забил. Я его хорошо знаю. «Днепр-1» сейчас на голову выше нас, пока мы не можем соревноваться с ними. Возможно, где-то не угадал с составом еще, поражение беру на себя. Нужно было иначе все сделать, но я только две недели с командой работаю.
И это первый раз, когда я меняю игрока в первом тайме. И почему я так сделал - не знаю. Иду и думаю - зачем я заменил? Не могу понять. Ну, сделал. Попали два раза в створ ворот - два гола. Особенно второй гол. Подумал, что нужно что-то кардинальное сделать. Возможно, психологически где-то убил его. Поговорю с ним.
Селезнев мог забивать с двух метров, и если такое не реализовывать... Тяжело нам даются голы».
«Минай» идет 14-м в таблице УПЛ.
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