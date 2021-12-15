«Минай» сделал официальное заявление касательно угроз Селезнева журналисту
Тренер «Миная»: «Мы много очков потеряли там, где не должны»
Клуб планирует усиление зимой
15 декабря 20:10
Фото: ФК Минай
Главный тренер «Миная» Игорь Леонов заявил, что команда планирует усиление уже в январе.
«Много очков потеряли там, где не должны. Много игр сыграли дома. Недобрали свои баллы, это действительно есть.
Есть планы на усиление. Что-то нужно менять, в обязательном порядке усиливаться точечно. Нужно выходить из этой ситуации, подниматься в турнирной таблице. Это очень важно для нас».
Накануне, клуб покинул Рустам Ахмедзаде, вернувшись в Азербайджан.
«Минай» идет последним в УПЛ.
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