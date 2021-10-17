Из-за вспышки коронавируса «Рух» может пропустить еще и матч с «Минаем»
Тренер «Миная»: «Рад очку, «Десна» – очень хорошая команда»
Команды в 11-м туре УПЛ друг другу не забили
17 октября 18:50
Игорь Леонов / Фото - ФК Минай
Главный тренер «Миная» Игорь Леонов поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями относительно ничьей в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Десны» (0:0).
Мы на победу, может, наиграли, а, может, и не наиграли. Все-таки «Десна» – очень хорошая команда, поэтому я рад этому очку. Об этом сказал ребятам в раздевалке. Если они и дальше будут на футбольном поле так выкладываться, то, думаю, все будет нормально.Ранее мыслями по поводу игры поделился наставник «Десны» Александр Рябоконь.
В первую неделю работы с «Минаем», я понял, что они находятся не на том месте, на котором должны. Сегодняшняя игра показала, что у них есть хороший задел.
Играли только на победу. До нового года осталось 8 игр. Мы будем играть только на победу.
Комментарии 0