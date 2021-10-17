Тренер «Миная»: «Рад очку, «Десна» – очень хорошая команда»

Игорь Леонов / Фото - ФК Минай

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями относительно ничьей в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Десны» (0:0).

В первую неделю работы с «Минаем», я понял, что они находятся не на том месте, на котором должны. Сегодняшняя игра показала, что у них есть хороший задел.

Играли только на победу. До нового года осталось 8 игр. Мы будем играть только на победу.