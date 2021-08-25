Игроков «Вереса» наградят рекордными премиальными за победу над «Минаем»
Тренер «Миная» рассказал, что привело к поражению от «Вереса»
Закарпатская команда имела шанс спасти поединок
Николай Цымбал / фото - FootBoom
Ассистент главного тренера «Миная» Николай Цымбал поделился мнением о поражении его команды в матче пятого тура УПЛ против «Вереса» (0:1):
«Наша цель была действовать активно с первых минут, прессинговать. Не хватило игровой дисциплины, агрессии впереди.
Реализация и глупые ошибки сзади привели к поражению».
«Минай» мог сравнивать счет во втором тайме, но не смог реализовать пенальти. Штатный пенальтист команды Евгений Селезнев был заменен прямо перед назначением 11-метрового удара.
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