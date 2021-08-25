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Тренер «Миная» рассказал, что привело к поражению от «Вереса»

Закарпатская команда имела шанс спасти поединок
Футбол Украинская Премьер-лига
13:11
Тренер «Миная» рассказал, что привело к поражению от «Вереса»
Николай Цымбал / фото - FootBoom

Ассистент главного тренера «Миная» Николай Цымбал поделился мнением о поражении его команды в матче пятого тура УПЛ против «Вереса» (0:1):

«Наша цель была действовать активно с первых минут, прессинговать. Не хватило игровой дисциплины, агрессии впереди.

Реализация и глупые ошибки сзади привели к поражению».

«Минай» мог сравнивать счет во втором тайме, но не смог реализовать пенальти. Штатный пенальтист команды Евгений Селезнев был заменен прямо перед назначением 11-метрового удара.

Игроки «Вереса» за победу получили рекордные премиальные.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Минай Верес Николай Цымбал

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