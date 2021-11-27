Тренер «Миная»: «Селезнев сделал игру с «Динамо» во 2-м тайме»

Евгений Селезнев / Фото: УПЛ

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов высказался о поражении от «Динамо» (0:2) в 16-м туре УПЛ.

– Проиграли матч – конечно, в плохом. Ребята в раздевалке убитые чуть-чуть. Но это «Динамо». В плохом психологическом состоянии находимся, мы недобрали много очков в предыдущих матчах. Но ничего, будем идти вперед. Ребят поблагодарил за игру.

Конечно, надо играть с 1-й по 90-ю минуту, а не только во втором тайме. Если будем играть как во втором тайме – у команды есть хорошее будущее.

- Что случилось с командой в первом тайме? Было два разных тайма.

– Мы же играли не с дворовой командой, а с «Динамо».

- Во втором тайме вы показали, что можете с ними играть.

– Вы же сами понимаете, «Динамо» в первом тайме доминировало. Мы в перерыве внесли некоторые коррективы.

- Тройная замена так сыграла?

– Наверное, да. Евгений Селезнев вышел и почти всю игру сделал во втором тайме. Только результата нет, а так он все сделал. Я, конечно, утрирую, но во втором тайме очень хорошо ребята вышли. И Селезнев хорошо вышел, и Месхи. Хахлев сыграл в двух предыдущих матчах, тяжеловато было. Мы за неделю провели три матча. Это большая нагрузка на ребят. Но они молодцы