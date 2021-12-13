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Тренер «Миная»: «Судья 90 минут свистел в одну сторону. Пускай бы он майку «Колоса» надел»

Ужгородцы проиграли, пропустив дважды в конце матча
Футбол Украинская Премьер-лига
08:10
Тренер «Миная»: «Судья 90 минут свистел в одну сторону. Пускай бы он майку «Колоса» надел»
Фото: ФК Минай

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал поражение от «Колоса» (1:2), от которого ужгородцы дважды пропустили в конце матча, ведя в счете до 88-й минуты.

«Думаю, такие пенальти не даются. Если судья так трактует... Самое главное могу сказать – он 90 минут свистел в одну сторону. Я про судейство вообще не хочу говорить. Понимаете, эмоции, но я могу насчитать сколько моментов свистнул судья. Тяжело играть против 14 игроков.

Пускай бы он майку «Колоса» надел, там все, и Абдула – 4 человека, а, может, и 5».


«Минай» завершил год 15-м в таблице

У «Колоса» три победы подряд.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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