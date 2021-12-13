«Минай» сделал официальное заявление касательно угроз Селезнева журналисту
Тренер «Миная»: «Судья 90 минут свистел в одну сторону. Пускай бы он майку «Колоса» надел»
Ужгородцы проиграли, пропустив дважды в конце матча
Фото: ФК Минай
Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал поражение от «Колоса» (1:2), от которого ужгородцы дважды пропустили в конце матча, ведя в счете до 88-й минуты.
«Думаю, такие пенальти не даются. Если судья так трактует... Самое главное могу сказать – он 90 минут свистел в одну сторону. Я про судейство вообще не хочу говорить. Понимаете, эмоции, но я могу насчитать сколько моментов свистнул судья. Тяжело играть против 14 игроков.
Пускай бы он майку «Колоса» надел, там все, и Абдула – 4 человека, а, может, и 5».
«Минай» завершил год 15-м в таблице.
У «Колоса» три победы подряд.