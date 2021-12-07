«Александрия» разгромила «Минай», добыв первую победу за три матча
Тренер «Миная»: «В игре с «Александрией все занервничали, даже самый именитый наш игрок – Селезнев»
Леонов также рассказал, что руководство доверяет ему
Фото: ФК Минай
Главный тренер «Миная» Игорь Леонов признался, что руководство доверяет ему, несмотря на 17 матчей подряд без побед.
«На мой взгляд, дают о себе знать растранжиренные голевые моменты, уверен, что как минимум четыре очка в последних турах мы недобрали. Даже в проигранном поединке 16 тура - с «Динамо» минайцы заслуживали лучшей участи. Подопечные попали в психологическую яму, из которой пока не удается выкарабкаться. В матче с «Александрией» создалось впечатление, что ребята уже не верят в свои силы. Это сказывается на действиях даже ведущих футболистов, которые занервничали, в частности, самый именитый наш игрок Евгений Селезнев.
После поражения от «Александрии» я разговаривал с клубным руководством и кредит доверия ко мне не исчерпан. Хотя, как говорят, у тренера всегда должен быть собран чемодан с вещами. Очень много будет зависеть от того, как «Минай» сыграет в последнем перед отпуском поединке - с «Колосом», однако уже очевидно, чтобы спастись от вылета из элиты, перед весенней частью сезона нужно серьезно усилиться».
«Минай» идет 15-м в таблице УПЛ. От последнего места команду отделяет два очка.