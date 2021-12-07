Тренер «Миная»: «В игре с «Александрией все занервничали, даже самый именитый наш игрок – Селезнев»

Фото: ФК Минай

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов признался, что руководство доверяет ему, несмотря на 17 матчей подряд без побед.

После поражения от «Александрии» я разговаривал с клубным руководством и кредит доверия ко мне не исчерпан. Хотя, как говорят, у тренера всегда должен быть собран чемодан с вещами. Очень много будет зависеть от того, как «Минай» сыграет в последнем перед отпуском поединке - с «Колосом», однако уже очевидно, чтобы спастись от вылета из элиты, перед весенней частью сезона нужно серьезно усилиться».