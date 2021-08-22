«Монако» «всухую» проиграл «Лансу» перед ответным матчем с «Шахтером»
Тренер «Монако»: «Это наша худшая игра в сезоне»
Монегаски уступили «Лансу»
14:17
Фото: News 24
Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Ланса» (0:2) в матче 3 тура Лиги 1.
«Это наша худшая игра в сезоне. У нас было не так много шансов. Это напоминает мне некоторые моменты из прошлого сезона. Мы не должны сдаваться.
Мы должны вернуться к основам, душевному состоянию, бороться друг за друга — вот чего нам не хватало. Надо много работать. Для победы недостаточно выйти на поле и называть себя «Монако».
Уже 25 августа «Монако» сыграет ответный матч с «Шахтером» в квалификации ЛЧ.
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